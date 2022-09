Jysk Fynske Medier

EN MEDARBEJDER FORTÆLLER

” En rigtig god dag er, når der bliver udskrevet valg. ”

Hør Kaare Johansen fortælle om jobbet som politisk reporter på Vejle Amts Folkeblad. Et job, hvor han i mere end 30 år har været med til at agere lokalsamfundets hukommelse – og garant for at politikerne opfører sig ordentligt.